Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kağan Okan Aktaş (24) idaresindeki 16 HD 151 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, araçta bulunan Uğur Şute (35) ve Hüseyin Demirliler (25) yaralandı.

Hafif raylı sistem BursaRay'ın Sırameşeler İstasyonu yakınında yaşanan olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.