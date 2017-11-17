Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacer Özel, sevgi evlerine yeni gelen 2,5 yaşındaki Muhammet’in boynuna sarılıp öpmesinden çok etkilendi. Eşiyle birlikte Muhammet’in koruyucu aileliğini üstlendi. Özel çifti, evlerine gittiklerinde çocuğun seslere tepki vermediğini fark etti. Hastaneye götürülen Muhammet’in hiç duymadığı belirlendi. Çift, helen tedaviyi başlattı. Üç yıl önce ameliyatı yapılan Muhammet, kulağına takılan iki cihazla duymaya başladı.

Söylediği ilk kelimeler ise koruyucu ailesinin yıllardır duymayı hayal ettiği “anne ve baba” oldu. Ev hanımı Hacer Özel “Bir çocuğu bu kadar sevebileceğimi bilseydim yıllar önce koruyucu aile olurdum. Bize anne ve baba dediğinde mutluluktan üç koç kestik” dedi.