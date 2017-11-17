Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa ve Adıyaman arasında yaşanan çiğ köfte tartışmasına Elâzığ da dâhil oldu. 15 yıldır çiğ köfte ustası olduğunu belirten Cengiz Bozyıl “Elâzığ’ın 2 bin yıllık bir mutfak geleneği var. Adıyaman ve Şanlıurfa çiğ köfte konusunda gereksiz yere tartışmaya giriyor. Gerçek çiğ köfte Elâzığlılarındır. Büyük şehirlerde bizim çiğ köftemiz tanınıyor. Çiğ köfte bize atalarımızdan kaldı, biz de bunu daha ileriye götürmeye çalışıyoruz” dedi. Hüseyin Dinç de “Adıyaman fabrikasyon iş yapıyor. Şanlıurfa’da da çok acı kattıkları için tadı ve kıvamı anlaşılmıyor. Elâzığ’ın çiğ köftesi ise eski usülle ve elle yapılıyor. Hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Çiğ köfte konusunda rakip tanımıyoruz” diye konuştu.