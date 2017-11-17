Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bisikletlerin yanına asılan tabelalar da dikkat çekiyor. 41 yaşındaki iş yeri sahibi Salih Öz, her bisikletin bir mazisi olduğunu belirterek yeğenlerine uyguladığı ilginç cezayı şöyle anlattı: Doğanay Öz’ün bisikleti derslerine çalışmadığı ve sınıfta kaldığı için 4 yıl 6 ay 18 gün cezalı. Utku Öz’e de aynı gerekçeyle 2 yıl 8 ay 10 gün yasak koydum. Okulu bırakan Göksel Öz, ömür boyu kullanamayacak. Dilem Öz, okulu çok seviyor. Ona kış aylarında bisiklet izni yok. Kadir Öz’ün dersleri normal ancak fazla kilosu var. Bu yüzden zayıflayana kadar binmesine onay vermiyorum. Bade Öz ise henüz 3,5 yaşında. Kimseye taviz yok. Bisikletlerin hepsini iş yeri girişine astım.