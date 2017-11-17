İşe gidecekler ve dışarı çıkmak için plan yapanlar Bugün hava nasıl? sorusunun cevabını aramaktadır. Sizler için il il Meteoroloji'den gelen bilgilere göre derledik. Kar ne zaman geliyor? Kar ne zaman yağacak? diye endişenler için bugününde rahar geçeceğini söyleyebiliriz. 17 Kasım Hava durumuna haberimizden göz atabilirsiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise doğu ve kuzeydoğu, Ege kıyıları ve iç kesimlerde yer yer güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18 
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18 
İzmir: Parçalı, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 22 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 26 
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 19 
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25 
Samsun: Parçalı bulutlu 18 
Trabzon: Parçalı bulutlu 17 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 