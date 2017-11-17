Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye ve Irak’tan, Türkiye’ye gelerek Konya’da yaşamaya başlayan iki kadının isimlerinin ‘Türkiye’ olması dikkat çekiyor. Eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçıp 2 yıl önce Konya’ya gelen 33 yaşındaki Türkiye El Mustafa ile 3 yıl önce Irak’tan gelen Iraklı Türkmen 42 yaşında 4 çocuk annesi Türkiye El Yetim, Türkiye’yi anavatanları gibi görüyor. Konya Numune Hastanesi Kadın Doğum bölümüne muayene için geldikleri sırada tanışan iki kadın, kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını anlattı.

Babası ve dedesinin Osmanlı Devleti’ni ve Türkiye’yi çok sevdikleri için kendisine ‘Türkiye’ ismini verdiklerini anlatan Türkiye El Mustafa, şunları söyledi: “Türkiye adını bana babam vermiş. Babam ve dedelerim Osmanlı Devletini ve Türkiye’yi çok sevdikleri için bana bu ismi vermeyi layık görmüşler. Savaş sebebiyle 2 yıl önce Türkiye’ye geldik. Türkiye’de nereye gidersem gideyim ismimi öğrendiklerinde çok şaşırıyorlar. Sürekli ‘Neden ismin ‘Türkiye’ diye soruyorlar? Anlatınca da çok hoşlarına gidiyor. Ailemde ve akrabalarımda bu ismi taşıyan tek ben varım. Türkiye’de olmaktan çok memnunum.”

Türkiye’de gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu ifade eden Türkiye El Yetim ise, 3 yıl önce Irak’tan gelip Konya’ya yerleştiğini belirtti. El Yetim, şöyle devam etti: ‘’Türk halkının bize çok yardımı dokundu. Allah, razı olsun. Babam ve ağabeyim Türkiye’yi çok sevdikleri için ismimi ‘Türkiye’ koymuşlar. İsmimin ‘Türkiye’ olması sebebiyle gördüğüm ilgi karşısında gururlanıyorum. Türkmen olduğumuz için burayı çok seviyoruz ve anavatanımızı gibi görüyoruz. İleri de inşallah bir çocuğum daha olursa ismini ‘Türkiye’ koymak isterim.”