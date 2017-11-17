Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Muradiye ilçesi Babacan Mahallesi dağlık alanına BTÖ mensuplarınca EYP ve mühimmat gömüldüğü bilgisi alındığı belirtildi. Bu bilgiler doğrultusunda bahse konu adrese operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, "Terörle Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ve Bomba İmha Şube müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonel çalışmalarda 150 kilogramlık 15 adet sanayi tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 2 ton EYP, 50 kilogramlık 15 adet mutfak tüpü ile hazırlanmış amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, kablo düzeneği bağlı patlamaya hazır 750 kilo EYP, 1 adet obüs topu mermisi, 1 adet patlamış obüs topu mermisi içerisine hazırlanmış patlayıcı madde ele geçirildi. Patlayıcılar gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yerinde imha edildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.