Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi. Selim Kürşat Erdoğan (47) idaresindeki otomobil, yolda çıkıntı halinde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten E-5 karayolundaki beton dökme aracının üzerine düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.