Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 30 sahil güvenlik botu, sabah 06.30 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında bir şişme bot belirledi. Su almaya başlayan ve batma tehlikesi geçiren şişme bota müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, bir kurtarma çalışması başlattı.Bota müdahale eden ekipler, 10 metrelik bota 60 kişi binen göçmenleri bir an önce tahliye etmeye çalıştı. Ekipler, zamanında müdahaleyle su alan bottaki göçmenleri tek tek kurtardı. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenler, Çeşme İskelesine götürüldü. Çeşme İskelesindeki göçmenler, ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak iskelede kurutmaya çalıştı. Cep telefonları ıslanan bazı göçmenler de, telefonlarının arka kapağını ve bataryasını çıkararak kuruttu.

Sahil Güvenlik ekipleri, üşümemeleri için battaniye dağıtırken, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi de yiyecek paketleri ve içecek dağıtarak göçmenlerin ihtiyaçlarını karşıladı. Suriye uyruklu olduklarını beyan eden 60 kaçak göçmenin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.