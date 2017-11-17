Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Havaların soğumasının ardından İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak sorusu en sık arananlar arasına girdi. Yunanistan'da yaşanan sellerin ardından yağmur Türkiye'yi de etkileyecek mi soruları akıllara takıldı. İstanbul hava durumu haberlerine sitemizden ulaşabilirsiniz. Uzmanlardan gelen bilgilere göre ise 'Pazartesi'den itibaren yağış Marmara'ya giriş yapacak, İstanbul’dan İzmir’e 8 kentte afet riski oluşturulabilir.' açıklamaları yapıldı. İşte son dakika hava durumu haberleri

GÜNDÜZ 6-7 GECE İSE 2-3 DERECE

Habertürk TV Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel, “Bu tarih için, hem siz normalden sıcaksınız hem de kuzeybatıdan yaklaşan hava normalden soğuk” diyor. Öztel, şu anki öngörülerle İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Muğla ve Antalya’nın ciddi risk altında olacağını, dolu ve hortum tehlikesi bulunduğunu ekliyor. Hızlı soğumayla birlikte İstanbul’da değilse bile Trakya, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu’da kar da bekleniyor.

PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve civarında sıcaklıkların gündüz 6-7, gece 2-3 dereceye düşeceğini kaydediyor. Uluslararası kurumların tahminlerine göre pazar günü İstanbul’da şiddetli yağış bekleniyor. Pazartesi öğleden sonraysa Marmara’ya kuzeybatıdan giriş yapacak soğuk ve yağışlı sistem, Akdeniz’den gelen yağışlı havayla birleşerek Marmara Denizi civarında yeni merkez oluşturacak, salı gece saatlerine dek başta Marmara ve Ege’de, ardından Türkiye’nin hemen tümünde etkili olacak.

DOLU TİPİ YAĞIŞ RİSKİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, bu sisteme denizlerde hızı saatte 110 kilometreye varan bir karayelin eşlik edeceğini belirtiyor. Orta Avrupa’daki yüksek basınç bloku kıtanın doğusundan sert bir soğuk ve yağışlı havanın inmesine yol açıyor. Tek’in değerlendirmelerine göre de Marmara ve Ege’de hortum, dolu tipi yağış riski var, ancak İstanbul’da kar beklenmiyor. İTÜ’den Prof. Orhan Şen ise dün akşam saatlerinde attığı tweet’le uyarıyor: “Afete yol açabilir.”

Kaynak: Habertürk