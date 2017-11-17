Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray'da 22 yıldır sanayide otogaz işi ile ilgilenen iki kardeşin, hobi olarak Hasandağı'nın eteklerinde yetiştirmeye başladığı goji berry, Türkiye'nin birçok yerinden talep görüyor.





Mehmet (49) ve Mahmut Çekil (46) kardeşler, yaptıkları otogaz işinden sıkılıp Hasandağı'nın eteklerinde yer alan Karkın köyünde hobi bahçesi kurmaya karar verdi. Yüksek rakım ve iklim şartlarına en uygun meyvenin goji berry olduğunu belirleyen kardeşler, ilk etapta 16 bin metrekarelik bahçede üretime başladı.

Yoğun talep gelmesi üzerine üretim alanlarını 56 bin metrekareye yükselten kardeşler, bu meyvenin reçel, çay ve turşusunu da yapıp Türkiye'nin birçok yerine göndermeye başladı.





Mehmet Çekil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "gençlik iksiri" olarak nitelendirilen goji berrynin antioksidan deposu olduğunu söyledi.

Hobi olsun diye başladıkları işte şimdi talebe yetişemediklerini dile getiren Çekil, şöyle devam etti:

"Hobi amacıyla kurduğumuz bahçemizde yetiştirdiğimiz goji berryler yoğun ilgi görüyor. İlk kurduğumuz bahçe 3. yaşına girdi. Geçen yıl yurt dışına da bir miktar gönderdik. Ürünlerimizi dökme olarak satıyorduk, bu yıl paketleme ruhsatımızı aldık. Şu an ürünlerimizi paketleyip satabiliyoruz. Bu yıl 3,5 ton goji berry hasat ettik. Geçen yıl bu sayı 1,5 ton civarındaydı. Şu an elimizdeki ürün talebe yetmiyor."





"REÇELİ VE TURŞUSUNU DA YAPTIK"

Goji berrynin farklı kullanım alanlarının olduğuna işaret eden Çekil, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz goji berryleri farklı ürünlere nasıl dönüştürebiliriz diye araştırma başlattık. Reçeli ve turşusunu da yaptık. Ayrıca goji berry yaprağı ve sapı karışımlı çay yaptık, bunu da paketleyerek pazarlıyoruz. Bunlar da birçok yerden ilgi görüyor. İleriki dönemlerde ürün çeşidini artırmayı hedefliyoruz."





