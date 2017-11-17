Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da bar sahibi Tuba Çelik (35), evinin sokağında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



EVİNİN KAPISINDA PUSU KURDULAR

Olay, dün gece merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Ortağı olduğu işletmeden çıkıp evine gelen Tuba Çelik, kapıdan girdiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Çelik, yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER ARANIYOR

Olay yerindeki incelemenin ardından Tuba Çelik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.