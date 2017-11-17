Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen polis okulunda görevli teknisyen S.D.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan S.D., "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.