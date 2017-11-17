Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Priştine seferini yapacak olan Boeing 737-800 tipi uçağında hasta bir yolcu, uçağın havalanmasına kısa bir süre kala geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kuleyle bağlantı kuran THY pilotu uçağa ambulans istedi. THY pilotu, Atatürk Havalimanı kule görevlisine, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere ambulans gönderir misiniz" bilgisini verdi.



Pilot kalkıştan vazgeçti



Bunun üzerine Boeing 737-800 tipi uçağın pilotu da son anda kalkıştan vazgeçerek park yerine geri dönme kararı aldı. Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne pilot, "Şu anda bir hastamız vefat etmek üzere. En kısa yoldan bize, -bulunduğumuz yolu muhafaza edelim- ambulans gönderebilir misiniz?" bilgisini paylaştı. THY uçağı kalkıştan vazgeçerek park alanına çekildi. Hasta yolcu ise sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. THY uçağı da gecikmeli olarak saat 12:00'da Priştine'ye havalandı.