Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hıdırnebi Yaylası Kuruçam Obası'nda bugün saat 14.30 sıralarında çoğunluğu hayırseverler tarafından yaptırılan ve inşaatında da hayırseverlerin çalıştığı Hıdırnebi Yayla Camisi'ne ait lojman inşaatında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olay yerinde başka yaralı olup olmadığı ile ilgili enkazda çalışma yürütülüyor.