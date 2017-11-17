Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de 20 Ocak 2014 günü Odunpazarı Polis Merkezi Amirliğine müracaat eden M.K. (63) isimli şahıs, öz oğlu Burçin Kul (40)’nın 20 Ekim 2013 tarihinden beri kayıp olduğunu ve kendisinden haber alamadığını beyan etti. Burçin Kul isimli şahıs arama kayıtlarına alınarak, çalışma başlatıldı. O tarihte yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen Kul bulunamadı. Şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendiren polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kurdu. Çalışmalara gizlilik içinde titiz ve derinlemesine devam eden ekipler, kayıp şahsın yakın çevresi, arkadaşları ve birçok kişi ile yüz yüze görüştü ve birçok adres kontrol etti.

Yapılan teknik çalışmalar sonucunda kayıp Burçin Kul'un en son L.D. isimli şahısın yanında kaldığı bilgisine ulaşıldı. Çalışmalara bu yönde devam eden polis ekipleri, gerekli fiziki ve teknik yapılan tüm çalışmalar sonucunda Burçin Kul'un, L.D. (40) isimli şahıs tarafından öldürülerek, kayınbiraderi Y.K (31) isimli şahıs ile birlikte Bozdağ’a gömdüklerini tespit etti.Olay esnasında evde temizlik yapıp delilleri yok eden Y.C. (31) isimli şahısta yakalanarak Cumhuriyet Savcıs'ının talimatı ile gözaltına alındı. Şüpheliler olayı doğrulayarak suçlarını itiraf ettiler. Şüphelilerin yaptığı yer göstermede iş makineleri ile kazı yapıldı. Kazı sonucunda maktul Burçin Kul’a ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan L.D., Y.K. ve Y.C. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.