Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Ankara'ya gitmek üzere Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığından çıkan askeri personelin yargılandığı davada, savcının 2 buçuk saat süren mütalaasının ardından verilen ara kararda, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi. Mahkeme Başkanı 7'nci duruşmanın 02 Ocak 2018'de görüleceğini açıkladı.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.