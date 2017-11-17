Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Mecitözü ilçesinden Amasya’ya giden İbrahim Öz (28) yönetimindeki 19 EF 244 plakalı kamyonet, Amasya merkeze bağlı Doğantepe köyü civarında karşı yönden gelen Murat Işık’ın (38) kullandığı 35 AK 3865 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kamyonetin içindekilerden Nurcan Öz (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerin yanı sıra aynı aileden yaralanan Kumsal (1), İkbal (56) ile Hüseyin Öz (55) ambulanslarla kaldırıldıkları Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.