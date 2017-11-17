Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi’nde TCDD Kaklık İstasyonu yakınında öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Kaklık’tan Afyonkarahisar yönüne giden yük treni ile karşı yönden gelen ray bakım aracı çarpıştı. Kazada bakım aracında hasar oluşurken, 3 kişi hafif yaralandı. Bakım aracında 2 kişinin, trende ise 1 kişinin yaralandığı kazada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.