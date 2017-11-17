Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızını toprağa veren baba Metin Özcan, "Kızımı kurtarın dedim, bana ölüsünü verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında sahil yönünde seyreden milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu'nun (59) kullandığı 33 HE 303 motosiklet, kontrolsüz kavşakta tali yoldan çıkan İsmet Oğuz yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Kazada Razgatlıoğlu ile yolcu koltuğunda oturan kız arkadaşı Ülkü Özcan (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kasklarının kollarında takılı olduğu anlaşılan Razgatlıoğlu ve Özcan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Polis, kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü İsmet Oğuz'u ise gözaltına aldı.

''TEK TEKER ARİF'' CUMARTESİ DEFNEDİLECEK

Kazada hayatını kaybeden 'Tek Teker Arif' olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun cenazesi, cumartesi günü memleketi Sakarya'da toprağa verilecek.

Razgatlıoğlu'nun kız arkadaşı Ülkü Özcan'ın cenazesi ise Çamlı Mezarlıkta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından babaannesi Ümmü Özcan'ın kabrinin yanına defnedildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran baba Metin Özcan kızının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Kızını toprağa veren baba Metin Özcan, "Kızımı kurtarın dedim, bana ölüsünü verdiler" diyerek gözyaşı döktü.