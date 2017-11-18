Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emre Çalışkan (24) idaresindeki 59 YB 312 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikameti Fen-İş mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Daha sonra savrulan bu araç, aynı yöne giden M.Y.B'nin kullandığı 33 CNH 59 plakalı tır ve M.C. yönetimindeki 34 TK 9137 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Kazada, sürücülerden Çalışkan ile aynı araçta bulunan Gökhan Uğur Atalan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürülen cesetler, daha sonra otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.