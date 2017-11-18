Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Bozkurt Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, A.F.K'nin yönetimindeki 34 LP 5756 plakalı otomobilden şüphelenerek "dur" ihtarında bulundu.



İçinde 2'si kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

Yaklaşık yarım saat süre kovalamacanın ardından otomobil Bozkurt Caddesi'nde bir taksiye çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kadın yaya olarak kaçtı. Sürücü, gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan incelemede, aracın arka koltuğunda mermi kovanı bulundu.