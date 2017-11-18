Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Narman- Oltu karayolunda meydana geldi. Narman İlçesi'nden Oltu yönüne giden Ercan Ö. yönetimindeki 25 FS 005 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yol kenarına savruldu. Kaskları olmayan motosikletteki sürücü Mertay Narman ile arkasındaki arkadaşı E.A. ağır yaralanarak Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mertay Narman yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak öldü. Narman ile arkadaşı E.A.'nın fotoğraf makinesi ve ayakkabıları etrafa savruldu. Otomobil sürücüsü Ercan Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.