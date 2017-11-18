Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’ten batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi alınması üzerine, görevliler tarafından açık kasa bir kamyona yapılan aramada, toplamda 26 bin 600 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ç isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.