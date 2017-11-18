Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narenciye işçilerinin bulunduğu Mahmut Durmuş idaresindeki 31 KLL 74 plakalı minibüs, D-817 karayolu Hürriyet Mahallesi İstasyon mevkisinde, aynı istikamette seyreden Keleş Kara'nın kullandığı 27 PY 929 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, minibüste sıkışan Osman Akbaş (60) yaşamını yitirdi, çoğu narenciye işçisi 30 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.