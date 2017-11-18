Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi Büyük Demirciler Caddesi'nde metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Binada bulunan Beytullah Yanmaz (36) olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Susuz (38) ağır yaralandı. Alevlerin arasından kurtarılan Susuz, ambulansla Kocaeli Yanık Merkezine götürüldü. Yanmaz'ın cesedi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, metruk binaya izinsiz giren kişilerin ısınmak için yaktıkları ateş nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Öte yandan, alevler nedeniyle bir otomobil kullanılamaz hale geldi.