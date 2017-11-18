Alınan bilgiye göre, Bakan Eroğlu'nun oğlu Mehmet Eroğlu'nun İstanbul'da özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya geldi. Eroğlu, Azra ismi verilen bebekle annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Geçtiğimiz mayıs ayında ikiz torun sevinci yaşayan Eroğlu, 5'inci torununu kucağına almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
Bakan Veysel Eroğlu'nun torun sevinci
18.11.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu 5'inci kez dede oldu.
Etiketler : veysel eroğlu,haberler,
520639 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520639.aspx
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