Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bakan Eroğlu'nun oğlu Mehmet Eroğlu'nun İstanbul'da özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya geldi. Eroğlu, Azra ismi verilen bebekle annesinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Geçtiğimiz mayıs ayında ikiz torun sevinci yaşayan Eroğlu, 5'inci torununu kucağına almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.