Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına örgüt çalışması yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibinin ardından TEM ekipleri, sabah saatlerinde Konya merkez, Beyşehir ve Ereğli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Suriye uyruklu biri 18 yaşından küçük 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen şüphelilerin, örgüt adına Suriye'de çatışmalara katıldığı ve Konya’da da örgütlenme çalışması yaptıkları iddia edildi.