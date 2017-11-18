Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir'de yaklaşık 3 yıldır kayıp olarak aranan kişiyi öldürüp araziye gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 20 Ocak 2014'ten beri kayıp olduğu bildirilen Burçin Kul'u (40) öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Levent D. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi. "Suç delillerinin gizlenmesi" konusunda zanlıya yardım ettikleri öne sürülen Y.K. (31) ile Y.C. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada, baldızı Y.K. ile evlendirmek için evine aldığı çocukluk arkadaşı Burçin Kul'un, eşiyle ilişki yaşadığından şüphelenen Levent D'nin, Kul'u bıçakla öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra önce evin kömürlüğüne, sonra da polis tarafından tespit edilebileceği endişesiyle, kayınbiraderi Y.K. ile Bozdağ mevkisindeki ormanlık alana gömdüğü belirtildi.



Emniyet ekipleri, Burçin Kul'un aynı evde kaldığı Levent D. tarafından öldürüldüğünü ve şüphelinin kayınbiraderi Y.K. ile Bozdağ mevkisindeki araziye gömüldüğünü belirlemiş, Levent D. ve kayınbiraderi Y.K. ile olay sırasında evde temizlik yapıp delilleri yok ettiği öne sürülen Y.C. adlı kadını gözaltına almıştı.