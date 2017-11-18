Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.30'da oynanacak Fenerbahçe AŞ.-Demir Grup Sivasspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.30'dan itibaren Recep Peker Caddesi (Yoğutçu Parkı caddesi kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar) ve Kördere Sokak araç trafiğine kapatılacak.