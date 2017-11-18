Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir çok kişi bunu yaşamıştır... Alışveriş merkezinde arabanızı park edersiniz sonra da nereye bıraktığınızı hatırlayamazsınız. Ancak Almanya'da yaşanan bir olay bunun biraz ötesine geçti. Alman yerel basınında yer alan habere göre Frankfurt'ta yaşayan adam arabasını nereye park ettiğini unuttu, arabasını tam 20 yıl sonra buldu. 1997 yılında Frankfurt'ta nereye park ettiğini hatırlayamadığı arabasını kayıp olarak polise bildirdi. Alman polisi aracın yerini 20 yıl sonra tespit etti. Araba çalınmamıştı ama endüstriyel bir binanın garajına park edilmişti.

Bina 20 yıl sonra yıkılınca araç da ortaya çıkmış oldu. Polis aracın sahibini ararken 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarını fark etti. Şu anda 76 yaşında olan aracın sahibine haber verildi. Adam kızıyla birlikte aracını tespit etmeye geldi. Arabasını bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ama araç 20 yıldır hiç çalışmadığı için bozulmuştu.