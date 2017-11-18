Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 8 yıl önce hobi amaçlı deveci armudu üretimine başlayan İlhan Gürel, 22 dönümlük bahçesindeki bin ağaçtan 40 ton ürün almayı bekliyor. Ayvacık'ta market sahibi olan İlhan Gürel, 8 yıl önce 10 dönüm arazi üzerine 100 fidan dikerek hobi amaçlı deveci armudu üretimine başladı. Gürel, lezzeti, dayanıklılığı ve büyüklüğüyle öne çıkan deveci armudunda her geçen yıl hedef büyüttü ve bahçesini 22 dönüme çıkarttı. Zamanla bahçesindeki ağaç sayısını artıran Gürel, AA muhabirine, hobi olarak başladığı armut yetiştiriciliğinden iyi gelir elde ettiğini söyledi.



Gelecek hafta itibarıyla hasada başlayacağını dile getiren Gürel, "Armut ağacı sürekli bakım istiyor. Ben de çocuğum gibi bakıyorum bu ağaçlara. Armudun ağaçtan koparılma biçimi bile farklı. Bu armutların vatandaşın sofrasına ulaşması kolay olmuyor." dedi.



Gürel, şu anda 22 dönüm alana sahip bahçesinde bin armut ağacı bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu yıl 40 ton verim bekliyorum. Şu an bir armudun ağırlığı 1 kilogramı geçiyor. 1 kilo 300 gram, 1 kilo 400 gram gelen armutlarımız var. Ortalama 600 gram ile 1 kilogram arasında. Bu armutları yetiştirmek güzel ve keyif verici. Bahçemdeki tüm ağaçlarımız 20 yaşına gelip tam verime ulaştığında yıllık 400 ton verim almayı hedefliyorum."



Gürel, yetiştirdiği armutların önemli bölümünü kendisine ait marketinde sattığını, bir kısmını da pazara sunduğunu söyledi.