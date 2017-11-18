Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ta aşırı kiloları nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk çekince spor ve diyete başlayan Muhammet Abdullah Kondakçı, 9 ayda 60 kilo verdi.Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden geçen sene mezun olan 22 yaşındaki Kondakçı, bir süre önce kıyafet bulmakta çektiği sıkıntılar ve yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle zayıflamaya karar verdi.

Bu süreçte beslenme uzmanı ve antrenör Kıvanç Buru ile yolları kesişen Kondakçı, kilolarından kurtulmak için Buru'dan yardım istedi. Buru'nun nezaretinde 9 ay önce spora başlayan Kondakçı, kısa sürede kilo vermeye başladı.Azim ve hırslı şekilde çalışarak doğal yollarla zayıflamaya çalışan Kondakçı, beslenmesine de dikkat ederek spor yapmayı sürdürdü. Buru'nun desteği ve yönlendirmesiyle 9 ayda 130 kilodan 70 kiloya düşen Kondakçı, adeta yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Sporla zayıflama yolunu izledik"



Kondakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarının günlük yaşantısında olumsuzluklar oluşturduğunu söyledi.Mağazalara gittiğinde istediği kıyafetleri alamadığı için üzüldüğünü anlatan Kondakçı, "Mağazalara gittiğimde kıyafetlerin modeline rengine bakmadan sadece en büyük bedeni alıp çıkıyordum, bu nedenle artık bu kilolarımdan ebediyen kurtulmak istediğimi fark ettim. Uzman birinden yardım almak isterken yolum Kıvanç Buru ile kesişti daha sonra hocama danışarak sporla zayıflama yolunu izledik." dedi.

Kondakçı, üniversite hayatında da arkadaşlarının kilolarına ilişkin söylemlerinden rahatsız olduğunu vurgulayarak "Kilolarım üniversite hayatımı da etkiledi. Konferanslara gittiğimizde, farklı bir mekana girdiğimizde, arkadaşlarım diğer kişiler birbirini dürterek 'Şu çocuğun kilolarına bak, şu büyüklüğe bak, bu büyüklükte adam mı olur?' gibi söylemleri oluyordu. Sonra hırs yaparak ben de kilolarımdan kurtuldum." diye konuştu.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyorum"



Düzenli spor yaparak kilolarından kurtulduğunu ifade eden Kondakçı, şöyle konuştu:

"Diyet ve spora ilk başta 130 kilo idim, diyetler ve antrenman programlarıyla 70 kiloya kadar düştüm. Şu an sağlıklı, fit ve özgüven kazanmış şekilde istediği her ortamda istediği şekilde davranabilen birey olarak yaşamıma devam ediyorum. Kilolu olmak kader değil, isteyen herkes azimle çalışırsa istediği kiloya spor sayesinde düşebilir. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum."