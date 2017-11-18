Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda, Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu mahallesinde, Uyuşturucu ticaretinden sabıka kaydı bulunan iki şüpheli L.A ve L.D Narkotik Şube Ekiplerince takibe alındı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 350 gram kubar esrar ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin Çorlu Hıdırağa Mahallesinde 7 şüphelinin ev ve işyerlerine yaptıkları operasyonda 325 adet fişekler halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu madde ve bin TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliden birisinin hırsızlıktan sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Toplamda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.