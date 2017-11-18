Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Avrupa şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun babası, "tek teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun (59) cenazesi memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Razgatlıoğlu'nun cenazesi Adapazarı Orhan Camisi'ne getirildi. Burada milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile ağabeylerinin yanı sıra dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Razgatlıoğlu'nun cenazesi defnedilmek üzere Erenler Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze aracına Razgatlıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan motosikletliler tarafından oluşturulan konvoy eşlik etti. Cenazeye Razgatlıoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra ülke genelinden motosikletseverler ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arif Razgatlıoğlu'nun yönetimindeki 33 NE 303 plakalı motosiklet ile tali yoldan çıktığı iddia edilen İsmet Oğuz'un yönetimindeki 07 UJ 797 plakalı kamyonet Gazipaşa ilçesinde önceki gün çarpışmış, kazada Razgatlıoğlu ile motosikletteki Ülkü Özcan (20) olay yerinde yaşamını yitirmişti.







