Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Gebze Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi Çamaşır Deresi Mevkii'nde meydana geldi. 2 TIR, 1 midibüs, 1 hafif ticari araç ve 2 otomobil birbiri ardına çarpıştı. Zincirleme trafik kazası nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, kazayı görenler 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, TIR şoförü Vahit Yıldız öldü. yaralanan araç sürücüleri Özgür Çiftçi, Doğansel Akbayır, Cemal Ocak ve Turgay Bulman yapılan ilk müdahale ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada diğer TIR sürücüsü Alpaslan Rıfat ise, yara almadan kurtuldu. Çevrede ve üst geçitte toplananlar merakla ekiplerin çalışmasını izledi. Kaza ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





