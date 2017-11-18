Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında akademik personel, doktor, eczacı ve öğretmenin de yer aldığı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4 kişi de ifadeye çağrıldı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda zanlılardan 8'i gözaltına alındı. Kalan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Osmaniye merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu
18.11.2017 - 17:52 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aralarında akademik personel, doktor, eczacı ve öğretmenin de yer aldığı 8 şüpheli gözaltına alındı
Etiketler : Osmaniye,fetö,haberler,
520713 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520713.aspx
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