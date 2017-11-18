Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli  gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında akademik personel, doktor, eczacı  ve öğretmenin de yer aldığı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4 kişi de ifadeye çağrıldı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda  zanlılardan 8'i gözaltına alındı. Kalan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.