Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında akademik personel, doktor, eczacı ve öğretmenin de yer aldığı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 4 kişi de ifadeye çağrıldı. Osmaniye, Kahramanmaraş ve Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda zanlılardan 8'i gözaltına alındı. Kalan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.