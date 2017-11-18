Büyükbaş hayvan denetimi için şehir dışından gelen firma yetkililerinin içinde bulunduğu Otomobil, Çelebi Bandırma Limanı'ndan denize  düştü. Bu sırada araçta bulunan 4 kişiden 3'ü liman çalışanları tarafından  kurtarıldı.Kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince  hastaneye kaldırıldı.Liman çalışanlarının kurtardığı bu kişilerin Mustafa Karakaya (37),  Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (60) olduğu belirlendi.Bandırma İtfaiyesi, Çelebi Bandırma Kurtarma ve Sahil Güvenlik  ekiplerin çalışması sonucu kayıp kişinin cesedine ulaşıldı. Otomobilin limandan denize düşmesi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Alakuş'un cesedi  Bandırma Devlet  Hastanesi morguna kaldırıldı.