Alınan bilgiye göre, Oltu ilçesi istikametine giden E.Ö'nün kullandığı  25 FS 005 plakalı Otomobil, Narman ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halindeki  motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan ve kaskları olmadığı ileri  sürülen sürücü M. N. ile arkadaşı E.A. ağır yaralandı.

Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.N. yapılan tüm  müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan E.A'nın  durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.