Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Oltu ilçesi istikametine giden E.Ö'nün kullandığı 25 FS 005 plakalı Otomobil, Narman ilçesi yakınlarında aynı yönde seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan ve kaskları olmadığı ileri sürülen sürücü M. N. ile arkadaşı E.A. ağır yaralandı.

Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.N. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan E.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.