Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kültür Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinden Sıhhıye istikametinde seyreden 06 T 2393 plakalı ticari araç, Meşrutiyet Caddesi’nden Mithatpaşa Caddesi’ne çıkan 06 BT 6094 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç da kavşakta savrulurken, taksinin yolcusu yabancı uyruklu kadın ile 06 BT 6094 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazanın gürültüsüyle sarsılan taksi durağındaki şoförlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıları ambulansa alan 112 acil servis ekipleri, şahısların ilk müdahalesini burada gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulansla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Aracında bira şişeleri bulunan 06 BT 6094 plakalı otomobilin sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.