Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen tıra otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekilde emniyet şeridine girerek TIR’a saplandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.