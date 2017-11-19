TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen tıra otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerine gelen polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, işaretlemeyi dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekilde emniyet şeridine girerek TIR’a saplandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM'de feci kaza, çok sayıda ekip olay yerinde
19.11.2017 - 07:27 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Edirne İstikametinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen tıra otomobil arkadan çarparak yola savruldu. Olay yerindeki polisler dubalarla işaretleme yaptığı sırada, dikkate almayan VİP minibüs sürücüsü hızlı bir şekilde emniyet şeridine dalarak tıra saplandı.
Etiketler : son dakika,tem,kaza,haberler,
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