Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, uluslararası patentlerle (Türkiye, ABD, Hindistan, Çin ve Japonya) tescillediği sistemi “RailAcoustic” ismiyle yurt içi ve yurt dışı pazarlara uygun hâle getirdi. Raylardaki kırıkların tespiti, demir yolu işletmeciliğinde en önemli sorunlardan birisi olarak biliniyor. Türk mühendislerin geliştirdiği bu çözüm, dünyanın en uzun demir yolu ağlarından birine sahip Hindistan’da da ilgiyle karşılandı. Sistemin, test sürecinin ardından bu ülkede kullanılması planlanıyor. Enekom Genel Müdürü Haluk Gökmen “Hintli yetkililer, sistemimizi hızla denemeye ve testler sonunda kullanıma almaya değer buldular. Sistemin 50 kilometrelik bir hatta test edilmesi ve sonrasında yaygınlaştırması hedefleniyor. Ocak ayında Türkiye’ye gelecekler. Sonrasında sistemin hat üzerine kurulmasına yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.