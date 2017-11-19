Elazığ'ın Maden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HT 077 plakalı yolcu otobüsü, Ergani-Maden karayolunun 12. kilometresinde devrildi.Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
19.11.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ-Diyarbakır yolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Etiketler : Elâzığ-Diyarbakır yolu,kaza,yaşam haberleri,
520873 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520873.aspx
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