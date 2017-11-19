Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kurubaş Mevkii'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurup arama yaptı. Aramalarda, aracın iç tavan kısmında 108 paket halinde 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.