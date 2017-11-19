Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kurubaş Mevkii'ndeki denetim noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurup arama yaptı. Aramalarda, aracın iç tavan kısmında 108 paket halinde 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Van'da durdurulan minibüsten 55 kilo eroin çıktı
19.11.2017 - 11:42 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, 55 kilo 20 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : van,uyuşturucu,haberler,
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