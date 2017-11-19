Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuğba İsmailçebi (29) yönetimindeki 16 NZR 61 plakalı cip, Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında akaryakıt istasyonundan yola çıkan Hüseyin Yel (50) yönetimindeki 16 RCP 71 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi ve Gemlik'teki devlet hastanelerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.