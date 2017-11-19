Erzurum’da kamera karşısında “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyerek FETÖ propagandası yapan 60 yaşındaki Murat Güler, yapılan baskın ile gözaltına alınmıştı. Terör savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheli Güler, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'FETÖ deme, hoca efendi de' demişti, tutuklandı
19.11.2017 - 13:07 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in doğduğu mahallede muhabire “FETÖ demeyeceksin, hoca efendi diyeceksin” diyen Gülen’in akrabası, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,erzurum,Fethullah Gülen,
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