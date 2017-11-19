Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.