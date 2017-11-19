Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Batman'da silahlı kavga: 4 yaralı
19.11.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Seyitler Mahallesi 3054 Sokak'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : batman,kavga,yaralı,
520906 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520906.aspx
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