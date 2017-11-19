Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Manisa’da gerçekleşen toplu açılış töreninde ulaşan ve doğuştan sağ kolunda kemik, sağ elinde ise kıkırdak eksikliği sebebiyle tedavisi için Erdoğan’dan yardım isteyen 8 yaşındaki Göksu Ebrar Keleş’in tedavisi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın girişimleriyle Ankara’ya götürülen minik Göksu’nun Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tüm tetkikleri yapılırken, Göksu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doktorları ilgilendi. İlk defa Ankara’ya giden Göksu, 3 günlük tedavisi boyunca, başkentin tarihi ve kültürel mekanlarını da gezme imkanı buldu. Ankara’da bulundukları üç gün boyunca AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ tarafından konuk edilen Keleş ailesi, Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Atatürk Müzesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisini gezdi. Göksu’nun annesi Süreyya Keleş hassasiyetinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Özdağ’a teşekkür etti. Süreyya Keleş, “Cumhurbaşkanımızdan Allah bin defa razı olsun. Göksu’yu kırmadı ve ‘Benim vereceğim talimatla sizinle ilgilenecekler.

Gözün arkada kalmasın. Ben seninle ilgileneceğim’ diyerek söz verdi. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizin ardından AK Parti Manisa Milletvekilimiz Doç. Dr. Selçuk Özdağ ve AK Parti İl Başkanımız Berk Mersinli ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu sağ olsunlar ziyaret ettiler. Onun akabinde de Cumhurbaşkanımızın doktoru Yücel Bey benimle irtibata geçti. Göksu’yu Hacettepe Üniversitesinde Profesör Doktor Ali Emre Aksu’ya tedavisi için göstereceklerini belirtti ve Ankara’ya davet ettiler. Ankara’ya gittiğimizde Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavisi için ne gerekiyorsa tüm tahlil ve kontroller yapıldı. Bizimle hastanede ister hekimler olsun ister diğer çalışanlar olsun çok yakın ilgilendiler ama biz Göksu’nun tam tedavisi için Avrupa’ya gitmek istiyoruz. Çünkü tedavisine ancak tam anlamıyla Avrupa’da bir hastanede sağlanacağına inanıyoruz. Daha önceki dönemlerde GATA, Akdeniz Üniversitesi, İzmir Emot, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine tedavi amaçlı gitmiş ama istediğimiz sonucu alamamıştık. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik ama maalesef beklediğimiz sonucun Avrupa’daki hastanelerde karşılanacağına olan inancımızdan dolayı ve bizim bunu karşılayacak gücümüz olmadığından dolayı durumu Manisa’ya geldiklerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Ben kendi vatanımı, bayrağımı hiçbir yere değişmem ama Avrupa Göksu’nun tedavisi yönünden gerekli olduğu için oraya gitmek istiyoruz. Göksu’nun tedavisi için Avrupa’ya gönderseler de göndermeseler de Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin. Rabbim Türkiye’yi Cumhurbaşkanımızdan eksik etmesin, çünkü Türkiye’nin ve milletimizin ona ihtiyacı var.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin başına doğmuş bir güneş. Göksu’ya söz verdi. Önce Allah’a sonra kendisine güveniyoruz. Ulaşmak istediğimiz yerlere ulaşmamız konusunda bize yardımcı olacağına inanıyoruz” dedi.

“Göksu’nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapılacak”

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise “Göksu kızımız doğuştan sağ kolunda kemik eksikliği ve sağ elinde ise kıkırdak eksikliği nedeniyle sağ elini kullanamıyor. Rahatsızlığıyla ilgili daha önce Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı ve saygıdeğer dostum Ali Bankoğlu’nun durumu tarafıma iletmesiyle bilgi sahibi olmuş kendisini ve ailesiyle birlikte hekim arkadaşlarımıza yönlendirmiştim. Ancak ailenin tedavisini yurtdışında yapması hususunda talepleri var. En son olarak bilindiği üzere Cumhurbaşkanımıza konu iletildi. Şu anda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iki hekim yakından ilgileniyor. Hacettepe Üniversitesinde Cumhurbaşkanımızın doktorlarından Yücel beyin de devreye girmesiyle tedavisi yapıldı. Gelecek olan rapora ve hekim görüşlerine göre tedavisi Türkiye’de mümkün değilse Avrupa’ya göndereceğiz. Ben öncelikle liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür ediyor, Göksu’nun tedavisi için ne gerekiyorsa yapacağımızı belirtmek istiyorum” diye konuştu.