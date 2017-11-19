Manisa'nın Yuntdağı yöresine özgü geleneksel düğün  eğlencelerinden "düğün işkencesi" nedeniyle düğün sonrası kendisine  yapılacaklardan korkan damat, gelini bırakarak kayıplara karıştı. 

Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde geçimlerini tarımla sağlayan  Ferhat Balaban (26), Berivan Aksoy (26) ile dünyaevine girdi.  

Genç çift için oturdukları mahallede bugün düğün töreni düzenlendi.   
 
Düğün sonrası sağdıçları tarafından kendisine yapılacak olan "düğün  işkencesinden" haberdar olan damat, gelinin eve getirilmesi sırasında, evin arka  bahçesinden kaçtı.
 
"500 lira ödül"
 
Damadın sağdıçlarından Cihan Balaban, AA muhabirine, geleneklere göre  mahallede evlenen her damada "işkence" yapıldığını belirterek, ilk defa bir  damadın mahalleyi terk ettiğini söyledi.  
 
Diğer sağdıçlarla beraber sabaha kadar bekleyeceklerini ifade eden  Balaban, şöyle konuştu:
 
"Yıllardır bizim mahallenin bir geleneği ve göreneği var. Sağdıçlar  olarak düğünün güzel olması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu zamana kadar  görülmemiş bir şey oldu. Damat mahalleyi terk etti. Geçtiğimiz senelerde bize  yapılan işkencelerin acısını çıkarmak istiyoruz. Damadı bulup getirene veya  saklandığı yeri söyleyene 500 lira verilecek."
 
Oğlunun kalabalık sağdıç grubunun içinden çıkarak kaçmasından dolayı  alay eden baba Hasan Balaban da gülerek oğlunun kaçmasına neden olan sağdıçlar  hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirdi.
 
Anne Ummuhan Balaban ise oğlunu sağdıçlar yüzünden kaçtığını  belirterek, "Benim çocuğuma işkence edecekler diye ben korkuyordum. Hatta 'Bana  uyku hapı içirsinler, görmeyeyim ne yapıyorsa yapsınlar' dedim. Nasıl oldu ben de  anlamadım. Çocuğum kaçmış kurtulmuş. Benim çocuğumu bulsunlar." diye konuştu.
 
Mahalledeki "düğün işkencesi" geleneğine göre damadın boynuna çan,  sırtına semer takılıyor, daha sonra ise ayakları beton harcının içine konulan  damat, soğuk suyla ıslatılıyor. Bununla da yetinmeyen sağdıçlar, damadı ahıra  götürerek, hayvanların içinde gezdiriyor. Sonrasında ise damadın yüzüne un ve  boya dökülüyor.   