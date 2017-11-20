Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arapgir ilçesine bağlı Derbeder Mahallesi’nde yol kenarında hareketsiz yatan yaralı bir genci gören vatandaşlar durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri kafasından silahla vurulduğu belirlenen 27 yaşındaki V. E.'yi hemen hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken hayati riskinin halen sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde delil çalışması yaparken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.